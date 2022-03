La benzina abbassa il QI: lo studio americano

Lunedì 21 Marzo 2022, 11:54

In questo periodo si fa un gran parlare della benzina. Il suo costo arrivato alle stelle ci mette di fronte a un bel problema, dal momento che – purtroppo – molti di noi non possono fare a meno di usare l’auto. Ma oggi vogliamo parlare di una curiosità legata alla benzina che lascia davvero attoniti. Si tratta della scoperta che quella con il piombo ha ridotto il QI di molte persone. Foto: Shutterstock Music. "Perception" from Bensound.com

