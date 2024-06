Martedì 11 Giugno 2024, 12:33 - Ultimo aggiornamento: 12:34

In arrivo un vaccino contro l'aviaria: l'autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (Hera) della Commissione ha firmato un contratto, a nome degli Stati membri partecipanti, per la fornitura di un massimo di 665.000 dosi di vaccino pre-pandemico contro l'influenza zoonotica Seqirus. Un contratto dalla durata di 4 anni grazie al quale gli Stati membri avranno accesso a misure mediche per prevenire l'influenza aviaria. Il vaccino sarà destinato ai soggetti più esposti al rischio di trasmettere la malattia - ad esempio, gli allevamenti di pollame e veterinari. Questo, per prevenire la diffusione di potenziali focolai di influenza aviaria in Europa, tutelando i cittadini.

Aviaria: cosa è, sintomi, come si trasmette. Il primo caso di un uomo morto Messico

La nota riporta che «è l'unico vaccino preventivo contro l'influenza aviaria zoonotica attualmente autorizzato nell'Ue. Quindici Paesi Ue e dello spazio economico europeo partecipano a questa operazione. Il contratto consente a ciascun Paese partecipante di tenere conto del proprio contesto di salute pubblica e di ordinare i vaccini in base alle sue esigenze. Attualmente si stanno preparando le spedizioni alla Finlandia per la vaccinazione immediata dei lavoratori a rischio di esposizione e altre, ad altri Paesi, seguiranno». Anche se già si parla della possibilità di aggiungere altre 40 milioni di dosi.

Una decisione presa soprattutto per prevenire un possibile rapido sviluppo di questa malattia, dato che in Messico è stato registrato il primo caso di decesso per avere contratto l'influenza aviaria da virus A/H5N2. L'uomo, 59enne, secondo le autorità locali già soffriva di diverse malattie, ma sembra che la morte non dipenda da esposizione a pollame o altri animali.