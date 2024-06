Mercoledì 5 Giugno 2024, 18:27 - Ultimo aggiornamento: 18:53

Il latte non pastorizzato può diventare un vettore del virus H5N1, responsabile dell'influenza aviaria. Uno studio condotto Yoshihiro Kawaoka, virologo dell'Università del Wisconsin, ha dimostrato che i topi a cui è stato fatto consumare del latte crudo infetto si sono subito ammalati. Tracce del virus sono state rilevate in più organi degli animali. I risultati dello studio, pubblicati sul New England Journal of Medicine, non sono del tutto sorprendenti: almeno una mezza dozzina di gatti sono morti dopo aver consumato latte crudo contenente il virus. Ma i nuovi dati confermano che il latte crudo carico di virus potrebbe non essere sicuro anche per altri mammiferi, compreso l’uomo. «Non bere latte crudo: questo è il messaggio», sottolinea Kawaoka. La maggior parte del latte commerciale negli Stati Uniti è pastorizzato. La Food and Drug Administration ha trovato tracce del virus nel 20% dei prodotti lattiero-caseari presi a campione dagli scaffali dei supermercati. I funzionari dell'agenzia americana non hanno trovato segni di virus infettivo e hanno affermato che il latte pastorizzato è sicuro da consumare. Tuttavia, i risultati del nuovo studio hanno implicazioni globali. «Se l’epidemia dovesse diffondersi ulteriormente tra le mucche, ci saranno altri luoghi in cui non esiste la pastorizzazione centralizzata - avverte Nahid Bhadelia, direttore del Centro sulle malattie infettive emergenti dell’Università di Boston, sul New York Times - e ci sono molte comunità rurali che bevono latte».

Lo studio

I ricercatori hanno analizzato il virus isolato da campioni di latte di una mandria colpita dal virus H5N1 nel New Mexico. Ebbene, gli studiosi hanno scoperto che i livelli del virus diminuivano lentamente in un campione di latte conservato a 4 gradi Celsius, suggerendo che l'H5N1 nel latte crudo refrigerato può rimanere infettivo anche per diverse settimane. I virus dell'influenza sopravvivono bene alle temperature del frigorifero e anche le proteine ​​del latte aiutano a stabilizzarli. Se le persone che bevono latte crudo credono che la refrigerazione uccida il virus, il nuovo studio dimostra chiaramente che non è così. I topi nutriti con il latte contaminato si sono ammalati rapidamente, mostrando sintomi sul pelo e letargia. Il quarto giorno, i topi sono stati soppressi e i ricercatori hanno riscontrato livelli elevati di virus nel sistema respiratorio e livelli moderati in diversi altri organi. Come le mucche infette, i ricercatori hanno trovato il virus anche nelle loro ghiandole mammarie dei topi: una scoperta inaspettata. «Questi topi non sono in allattamento; tuttavia il virus può essere trovato nelle ghiandole mammarie», evidenzia Kawaoka. «È molto interessante», aggiunge. Non è chiaro se la presenza del virus nelle ghiandole mammarie sia una caratteristica di questo particolare virus o dei virus dell'influenza aviaria in generale. I topi si trovano spesso negli allevamenti e rappresentano così un altro potenziale ospite per il virus. I gatti e gli uccelli che si nutrono di topi infetti, ad esempio, potrebbero ammalarsi. I gatti morti dopo aver bevuto latte contaminato hanno mostrato sintomi neurologici sorprendenti, tra cui movimenti rigidi del corpo, cecità, tendenza a camminare in tondo e una debole risposta delle palpebre. Secondo i ricercatori, se ai topi fosse stato permesso di vivere più a lungo, avrebbero potuto sviluppare sintomi simili.

L'importanza della pastorizzazione

La pastorizzazione uccide i germi riscaldando il latte ad alte temperature. Nel nuovo studio, quando i ricercatori hanno riscaldato il latte alle temperature e ai periodi di tempo tipicamente utilizzati per la pastorizzazione, il virus non è risultato rilevabile o è notevolmente diminuito, ma non completamente inattivato. I ricercatori hanno precisato che le condizioni di laboratorio erano diverse da quelle utilizzate nella pastorizzazione commerciale. Quindi i risultati non significano che il latte sugli scaffali dei supermercati contenga virus attivi. Ma la scoperta che il latte crudo contenga grandi quantità di virus è «solida». Il latte crudo è diventato popolare negli ultimi anni, promosso da guru del benessere e influencer. Alcuni sostengono che abbia un sapore migliore e sia più nutriente del latte pastorizzato. Altri sostengono che aumenti l’immunità. Al contrario, la pastorizzazione preserva il calcio, il nutriente chiave del latte, e aggiunge vitamina D per favorirne l’assorbimento. Secondo i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, il consumo di latte crudo può portare a gravi complicazioni o addirittura alla morte a causa di una varietà di agenti patogeni, soprattutto nelle persone con un sistema immunitario vulnerabile.