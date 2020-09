Autismo, arriva l'app per capire come riconoscerlo in un bambino

Una app basata sull'intelligenza artificiale potrebbe accelerare le diagnosi di autismo, permettendo di farle anche a medici non specialisti della materia. A metterla a punto, riferisce il sito Ieee Spectrum, è stata una compagnia californiana, la Cognoa, che ha chiesto all'Fda il via libera alla commercializzazione. Anche se la maggior parte dei genitori nota dei cambiamenti che possono far pensare all'autismo tra il primo e il terzo anno di vita, spiegano gli ideatori, la diagnosi arriva di solito molto più tardi, perchè le famiglie aspettano mesi o anni per poter vedere uno specialista. La app è stata 'addestratà con centinaia di cartelle cliniche per fare in modo che possa distinguere i tratti distintivi dell'autismo, dalle risposte emotive ai problemi di attenzione, e lavora in tre fasi.

Se un genitore ha un sospetto il pediatra gli fornisce un codice di accesso alla app, attraverso cui può rispondere a un questionario di 15 minuti sul comportamento del bambino. Alla famiglia viene anche chiesto di caricare due video del bambino, che vengono visionati da un esperto della compagnia. Il materiale, insieme a un questionario compilato dal pediatra, viene analizzato dall'algoritmo, che invia una risposta al medico che può quindi fare la diagnosi. «Dagli studi è emerso che la app - spiega David Happel, ideatore del sistema - non solo accelera la diagnosi, ma evita molti dei bias insiti nel sistema attuale, che è costruito soprattutto studiando bambini caucasici mentre quelli delle minoranze non vengono ben riconosciuti».

