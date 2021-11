Austria, da domani scatta il lockdown per i non vaccinati. Il cancelliere: «Tasso di vaccini vergognoso»

Adesso è ufficiale: scatta domani (lunedì 15 novembre) in Austria il lockdown per le persone non vaccinate contro il Covid. È quanto è stato deciso in un incontro tra il cancelliere austriaco Alexander Schallenberg ed i governatori delle regioni.

Lockdown per no vax in Austria, coprifuoco in Olanda: l'Europa si trincera contro il Covid

Nei giorni scorsi erano state già irrigidite le misure restrittive, con il divieto di accesso a gran parte dei luoghi pubblici per le persone non ancora vaccinate. «Dobbiamo aumentare il tasso di vaccinazione: è vergognosamente basso», ha spiegato Schallenberg, annunciando, in conferenza stampa, l'entrata in vigore del lockdown. «La situazione è grave - ha aggiunto - non facciamo questo passo a cuor leggero ma purtroppo è necessario». Circa il 65% della popolazione è completamente vaccinato contro il Covid, riporta il Guardian, secondo il quale si tratta di uno dei tassi più bassi dell'Europa occidentale.

BREAKING: Austria approves a lockdown for the unvaccinated, starting from midnight. — The Spectator Index (@spectatorindex) November 14, 2021

LE MISURE - I non vaccinati potranno uscire di casa solo per il lavoro, per acquisti di prima necessità e per «fare due passi», come ha spiegato Schallenberg. Ci saranno controlli a campione. «Non viviamo in uno Stato di polizia, non possiamo e vogliamo controllare a ogni angolo di strada», ha commentato. Ci sarà anche l'obbligo vaccinale per i sanitari. Secondo l'epidemiologo Gerald Gartlehner, intervistato dall'Apa, non basterà un lockdown per i non vaccinati per spezzare la curva di contagi esponenziale. In Alta Austria l'incidenza settimanale è di 1.195 e a Salisburgo addirittura di 1.236. «Serve almeno un divieto di eventi per quattro settimane», ha commentato. Con un lockdown nazionale per i No vax, la situazione potrebbe invece stabilizzarsi a Vienna e in altri Laender con una curva più bassa. Gartlehner spezza anche una lancia per un anticipo della terza dose. Nel frattempo l'Alta Austria ha annunciato fino al 6 dicembre lo stop alla movida. Nel land Salisburgo i mercatini di Natale apriranno per i vaccinati e guariti, ma senza la somministrazione di alcol.