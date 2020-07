Virus, Atm Milano: test su 1.852 lavoratori, il 7,7% è risultato positivo al Covid-19

Sono numeri importanti quelli che arrivano da Milano. Il 7,7% dei lavoratori dell'Azienda trasporti milanesi (Atm) è risultato positivo agli anticorpi contro Sars-CoV-2 nello studio sierologico condotto a maggio - all'inizio della fase 2 dell'emergenza Covid-19 - per conto del Comune di Milano su 1.852 dipendenti Atm che si sono sottoposti volontariamente al test. Dalla ricerca, coordinata dall'infettivologo Massimo Galli dell'ospedale Sacco e dell'università Statale di Milano, è emersa una differenza significativa della positività nelle diverse fasce d'eta: sono entrati in contatto con il nuovo coronavirus il 5,7% degli under 45 e il 9,8% degli over 45. Il 35,2% dei partecipanti positivi agli anticorpi non ha riferito alcun sintomo Covid-compatibile nei mesi precedenti al test.

Coronavirus Italia, indice Rt oltre il limite in sei Regioni: fallito l'obiettivo zero contagi

Coronavirus, sospetto focolaio alla Brt in Trentino: 200 tamponi ai dipendenti

Focolaio in un'azienda di carni, sette positivi a Modena: tracciate tutte le famiglie dei lavoratori



© RIPRODUZIONE RISERVATA