AstraZeneca, Ema: «Su eventuali legami vaccino-trombosi la revisione è in corso. Domani o giovedì l'esito»

Sul vaccino AstraZeneca il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri anticipa che «è possibile che l'Ema dica di non utilizzare le dosi per certe categorie». Un'indicazione dell'Agenzia europea dei medicinali, dunque, che potrebbe giungere per maggiore precauzione. «Non sarà probabilmente oggi l'Aifa a prendere la prima decisione sugli eventuali rischi del vaccino AstraZeneca, ma la dovrà prendere l'Ema a livello centrale. Le decisioni possibili sono o che si o si andrà avanti così, o si sospenderà o, cosa più probabile, si decideranno delle limitazioni per età o raccomandazioni per determinate fasce d'età per via di una complicazione estremamente rara in soggetti giovani di sesso femminile», ha detto Sileri a Skytg24. «Se l'Aifa dà una linea, la Germania un'altra, poi si fa confusione. È a livello centrale dell'Ema che vanno date le indicazioni - continua il sottosegretario alla Salute -. Il vaccino di AstraZeneca è sicuro e ci sono più vantaggi nel farlo che nel non farlo». Alla domanda, se toccasse a lui scegliere, Sileri ha risposto che si consulterebbe con gli enti regolatori, ma «siccome in questo momento le dosi non bastano per tutti, dobbiamo proteggere gli anziani, per cui oggi il beneficio è senza ombra di dubbio. Per le donne più giovani in questo momento consiglierei comunque il vaccino AstraZeneca».

Oggi riunione Aifa-Ministero su indicazioni d'uso

Si terrà oggi nel tardo pomeriggio, secondo quanto confermano fonti all'ANSA, una riunione tra i tecnici dell'Agenzia italiana del farmaco ( Aifa) e ministero della Salute in merito ad eventuali ulteriori indicazioni sull'utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca. Per una decisione, tuttavia, si attenderà il pronunciamento dell'Agenzia europea dei medicinali Ema, atteso entro giovedì, sull'eventuale correlazione tra il vaccino ed i rarissimi eventi trombotici segnalati in vari Paesi. La notizia dell'incontro ministeriale con Aifa è anticipata oggi da il Giornale.

Ue, valutazione Ema di AstraZeneca mercoledì

«Siamo in stretto contatto con l'Agenzia europea del farmaco (Ema) sulla valutazione della farmacovigilanza del vaccino di AstraZeneca. La valutazione è attesa per mercoledì». Così la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides, su Twitter.

«La commissione della farmacovigilanza che valuta il rischio (Prac)» sul vaccino di AstraZeneca ed eventuali legami con i casi di trombosi cerebrale «non ha ancora raggiunto una conclusione. La revisione è in corso. Terremo una conferenza stampa non appena il lavoro sarà terminato, domani o giovedì». Così l'Ema in una nota.

IN CLOSE CONTACT WITH @EMA_NEWS ON THE PHARMACOVIGILANCE ASSESSMENT OF THE ASTRAZENECA VACCINE. EVALUATION EXPECTED LATE WEDNESDAY. — STELLA KYRIAKIDES (@SKYRIAKIDESEU) APRIL 6, 2021

Sileri: «Rapporto rischio-beneficio positivo»

«È possibile, per maggiore precauzione, che l'Agenzia europea dei medicinali Ema indichi che per una determinata categoria è meglio non utilizzare il vaccino anti-Covid di AstraZeneca - dice il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Radio 24 -. Questo è successo anche per tanti altri famaci. Il vaccino AstraZeneca è stato utilizzato in un numero estremamente alto di soggetti, mentre gli eventi trombotici rari segnalati sono pochissimi. Non vi è ombra di dubbio che vi sia un rapporto rischio-beneficio positivo».

Popolazione con un maggiore livello di rischio

L'Ema, ha spiegato Sileri, «può cioè individuare dei sottogruppi di popolazione che presentano un comun denominatore per un maggiore livello di rischio, e valutare il rapporto causa-effetto in tali gruppi» in relazione agli eventi trombotici rari che sono stati segnalati. Quanto alla possibilità che l'Ema arrivi quindi a limitare l'uso del vaccino escludendo alcune categorie, ciò, ha sottolineato Sileri, «rientra nei processi di farmacovigilanza ed è già successo per tanti altri farmaci, a partire dall'aspirina, per la quale a partire dagli anni '80 è stato posto un limite d'uso per la fascia dei bambini sotto i 12 anni per alcuni eventi avversi».

Ultimo aggiornamento: 15:19

