AstraZeneca, Ema: «Il rapporto tra rischi e benfici resta positivo». Anche Svezia e Lettonia sospendono la somministrazione

Il caso del vaccino Astrazeneca temporaneamente sospeso arriva ai piani altissimi dell'Unione Europea: una campagna di comunicazione è in corso per cercare di mantenere, e far mantenere, i nervi saldi a tutti i cittadini europei dopo lo stop momentaneo delle somministrazioni deciso anche in Italia. Vediamo dunque cosa dicono i massimi esperti europei al riguardo, i ricercatori dell'Ema, l'agenzia europea che si occupa di autorizzare preventivamente l'uso di farmaci e preparati come i vaccini. E in questo particolare momento storico l'Ema ha anche la responsabilità di mantenere alta la fiducia nei vaccini, e quindi nella scienza. «C'è preoccupazione che ci sarà un effetto sulla fiducia nei vaccini» dopo lo stop ad AstraZeneca da parte degli Stati membri: «Il nostro compito è mantenere la fiducia nella sicurezza e nell'efficacia dei vaccini» con una valutazione «scientifica». Lo ha detto la direttrice dell' Ema, Emer Cooke, parlando in conferenza stampa.

«Non ci sono indicazioni che le vaccinazioni possano aver provocato questi eventi» ma l'Ema sta conducendo «un'analisi rigorosa sugli eventi tromboembolici», e sta valutando «caso per caso le reazioni sospette». Lo ha detto Emer Cooke, direttore esecutivo dell'Ema dopo lo stop a diversi lotti Astrazeneca nell'Ue al seguito di eventi avversi. L'Agenzia europea sta tenendo una conferenza stampa per illustrare come funzionerà la valutazione sul vaccino e sugli effetti collaterali, le cui conclusioni saranno rese note giovedì. L'analisi sarà attenta e rigorosa sui singoli casi (e sui decessi) occorsi in seguito alle vaccinazioni con AstraZeneca, ha detto Cooke in videoconferenza.

«Dobbiamo fare un'analisi scientifica approfondita per dare una risposta» sul vaccino di AstraZeneca. «Prendiamo la situazione molto sul serio, e per questo abbiamo coinvolto esperti anche di trombosi», ha detto. Ma la frase più importante, è un'altra, ed è questa: «Ad ora noi siamo fermamente convinti che i benefici di AstraZeneca superino gli effetti collaterali e attualmente non ci sono indicazioni di correlazione» tra vaccino e incidenti, ha spiegato ancora Emer Cooke. «È nostra priorità garantire la sicurezza del vaccino e comunicare i risultati», ha aggiunto.

Come vengono prese le decisioni? «Le decisioni prese a livello nazionale vengono prese nel contesto delle informazioni disponibili a livello nazionale. È una prerogativa dei Paesi agire ed è nostra responsabilità concentrarci su una valutazione scientifica» per verificare il possibile nesso causa-effetto tra le vaccinazioni e gli effetti collaterali, ha spiegato Cooke, parlando in conferenza stampa. Per valutare i casi sospetti e i dati di AstraZeneca sono al lavoro «i nostri esperti e specialisti dei disturbi della coagulazione» del sangue, ha aggiunto Cooke.

Intanto anche la Svezia e la Lettonia si erano aggiunte, nella mattinata di oggi, alla lista dei paesi europei che hanno deciso di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca. L'Agenzia della sanità svedese ha spiegato che si tratta di una «misura precauzionale».

La scorsa settimana è stata la Danimarca il primo paese a sospendere la somministrazione del vaccino della società farmaceutica britannico-svedese Astra-Zeneca dopo che alcune persone vaccinate avevano sviluppato coaguli di sangue. Le autorità sanitarie danesi hanno ordinato la sospensione del vaccino per un arco temporale di due settimane per indagare attentamente sui potenziali casi di reazione post-iniezione. Dopo la Danimarca hanno seguito nella sospensione anche Norvegia, Islanda, Bulgaria, Thailandia e Congo.

In seguito è stata l'Austria a interrompere l'uso di determinati lotti del vaccino anti-Covid di Oxford, seguita da Irlanda e Paesi Bassi, che hanno annunciato nel fine settimana l'interruzione temporanea del vaccino. Nella giornata di ieri la Germania, la Francia, la Spagna e l'Italia hanno seguito le orme degli altri paesi europei. A questi stati si sono aggiunti anche Portogallo, Cipro e Slovenia durante la serata.

Il Regno Unito, il paese dove ci sono state più somministrazioni Atrazeneca (11 milioni le dosi del vaccino iniettate), continua invece la sua campagna di vaccinazione. Qui sono 11 le persone che hanno sviluppato coaguli di sangue dopo essere state vaccinate, ma nessuna di queste rezioni potrebbe esser stata causato dal vaccino.

L'interruzione della somministrazione è stata giustificata da tutti i paesi come misura precauzionale. Ma, ricordano gli esperti, ogni volta che i vaccini sono adottati su larga scala, un numero esiguo di reazioni avverse o problemi di salute sono comunque previsti dagli scienziati data la dimensione del numero di sottoposti.

L'iniziativa di sospendere temporaneamente e in via precauzionale il vaccino anti-Covid di AstraZeneca «è emersa a seguito di una valutazione del Paul-Ehrlich-Institut» tedesco «che è in qualche modo l'agenzia che fa la sorveglianza sui vaccini nella Germania. E rispetto a questa posizione emersa da questa istituzione importante c'è stato un confronto prima a livello tecnico fra i direttori delle agenzie nazionali e poi un confronto di natura politica tra i ministri della Salute che ha portato a una misura di natura esclusivamente precauzionale», ha riferito il ministro della Salute Roberto Speranza durante l'online Talk Sanità organizzato da Rcs Academy - Corriere della Sera.

L'Ema, l'agenzia europea per il farmaco, ha organizzato una conferenza stampa per oggi alle 14. Lo rende noto la Commissione Ue che presterà la piattaforma internet per trasmetterla su web. Oggi è cominciata una riunione tecnica per verificare gli effetti del vaccino AstraZeneca dopo i decessi occorsi in alcuni Paesi. Una decisione sull'uso del vaccino è stata annunciata per giovedì.

