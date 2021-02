«AstraZeneca efficace al 100% contro casi gravi, come obesità o diabete». Di Lorenzo (Irbm): non si rischia più l'ospedale

​«AstraZeneca efficace al 100% contro casi gravi, come obesità o diabete». Lo sostiene Pietro Di Lorenzo, presidente della Irbm di Pomezia: «Ciò significa che la totalità dei vaccinati non rischia più di andare in ospedale o terapia intensiva».

Il preprint

«Efficacia al 100% del vaccino per Astrazeneca/Oxford Irbm nell'evitare l'ospedalizzazione - dice Di Lorenzo -: il preprint consegnato a The Lancet di uno studio su 10.290 persone in Inghilterra e 10.300 in Brasile con età dai 18 anni in su e quindi comprensiva degli anziani anche con patologie gravi come diabete, obesità, insufficienze respiratorie e problemi cardiovascolari, chiarisce senza ombra di dubbio che l'efficacia per contrastare la malattia grave è del 100%».

« A marzo 4 milioni di dosi, poi recupero consegne »

«Entro fine Febbraio arriverà un milione di dosi del vaccino Oxford/AstraZeneca/Irbm. A Marzo, se non ci saranno problemi particolari, è prevista la consegna di ulteriori 4 milioni di dosi. Nei mesi successivi, considerato lo sforzo organizzativo che sta mettendo in campo Astrazeneca, è credibile che si possa anche ipotizzare un recupero di parte delle consegne mancate». Lo afferma Pietro Di Lorenzo, presidente della Irbm di Pomezia, in un'intervista all'ANSA.

