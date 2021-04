AstraZeneca, l'Ue verso lo stop al rinnovo dei contratti sui vaccini anti-Covid

A questo punto è «probabile» che l'Unione europea non rinnovi i suoi contratti di vaccini anti-Covid con il gruppo farmaceutico AstraZeneca: è quanto indicato oggi dalla ministra francese dell'Industria, Agnès Pannier-Rinacher, intervistata da radio RMC. «La decisione non è stata ancora presa», ma dopo la scelta della Danimarca, mercoledì, di abbandonare il vaccino, c'è «la più grande probabilità» che l'Europa non faccia nuovi ordini, ha dichiarato.

