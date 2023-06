Assistenza territoriale e prevenzione tra i punti chiave della sanità del futuro

La riorganizzazione dell’assistenza territoriale e il potenziamento delle risorse per l’attività di prevenzione e la promozione della salute. Queste sono tra le priorità per la sanità pubblica del futuro.

Lo stato di salute della popolazione non dipende solo dall’efficacia delle cure, ma anche dai comportamenti dei cittadini e dalla capacità dei sistemi sanitari di intercettare precocemente i casi che possono degenerare in quadri clinici gravi e/o in disabilità permanenti. I dati mettono in luce come le performance migliori si realizzano laddove l’adesione ai programmi di prevenzione è più diffusa nella popolazione, come testimonia la riduzione significativa della mortalità precoce (i decessi nella fascia di età 30-69 anni, per tumori maligni, diabete mellito, malattie cardiovascolari e malattie respiratorie croniche) e la diminuzione della mortalità per i tumori prevenibili (seno e colorettale in primis).

Purtroppo, però, i dati sull’attività di prevenzione non sono incoraggianti. La copertura vaccinale è ancora lontana dagli obiettivi stabiliti dal PNPV. La copertura antinfluenzale nella popolazione generale si attesta al 20,5% della popolazione, registrando una flessione del 13,5% rispetto ai dati precedenti. In netto calo la copertura antinfluenzale negli ultra 65enni che non raggiunge neanche i valori considerati minimi. Ancora bassa la quota di popolazione femminile che effettua gli screening per il tumore alla mammella e alla cervice uterina aderendo ai programmi offerti dalle Asl, rispettivamente il 49% e il 47% della popolazione target.

Stessa sorte per la copertura dello screening per il tumore del colon-retto, molto lontana dall’atteso: il 44% della popolazione target.

Sul piano dei comportamenti individuali, in particolare quelli a rischio per la salute, si riscontra che sono ancora molti i fumatori (quasi 10 milioni), i consumatori a rischio di alcol (20,0% tra gli uomini, 8,7% tra le donne e 15,4% tra i giovani di 11-17 anni). Quasi 6 milioni gli adulti obesi, con un trend in crescita, il 46,2% in eccesso ponderale. Infine, solo un terzo della popolazione pratica un’attività fisica.

Queste evidenze, che emergono dal XX Rapporto Osservasalute 2022, curato dall’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane che opera nell’ambito di Vihtali, spin off dell’Università Cattolica, a Roma, suggeriscono la necessità di una riorganizzazione dell’assistenza territoriale, migliorando l’efficacia dei programmi di prevenzione e potenziando la capacità di presa in carico dei pazienti cronici. Gli interventi da realizzare, anche grazie ai finanziamenti del PNRR, devono essere finalizzati a modernizzare il sistema, puntando sulla digitalizzazione e sulla medicina a distanza. Importante sarà anche intensificare e dare piena diffusione alle campagne di sensibilizzazione della popolazione, per migliorarne gli stili di vita. Ma tutto questo avrà bisogno di un’attenta progettazione e investimenti che permettano un impiego adeguato di risorse, economiche e di personale.