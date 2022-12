Alzheimer, nuovo test può rilevarlo nel sangue decenni prima che compaiano i sintomi

Un nuovo esame del sangue potrebbe rilevare i segni dell'Alzheimer anni prima che emergano i sintomi, il che potrebbe aiutare a identificare le persone a rischio di sviluppare la malattia e contribuire allo sviluppo di trattamenti futuri. L'Alzheimer, la principale causa di demenza, viene attualmente diagnosticato nella maggior parte dei casi quando il paziente presenta un sintomo, come la perdita di memoria. A quel punto, le migliori opzioni di trattamento disponibili possono solo rallentare la progressione dei sintomi.

Alzheimer, un farmaco rallenta il declino cognitivo. «Svolta epocale, malattia potrebbe essere curabile»

La ricerca

La ricerca ha dimostrato che la causa sospetta dell'Alzheimer - un accumulo di proteine ​​nel cervello - può iniziare anni, o addirittura decenni, prima della comparsa dei sintomi che mostrano un deterioramento cognitivo. Queste proteine, chiamate proteine ​​beta-amiloide, si aggregano per formare quelli che vengono chiamati oligomeri, portando all'Alzheimer in un processo che gli scienziati stanno ancora cercando di capire.

Come funziona

Un nuovo esame del sangue, sviluppato dai ricercatori dell'Università di Washington, misura questi livelli di oligomeri della proteina beta-amiloide nei campioni di sangue. Pubblicando le loro scoperte negli Atti della National Academy of Sciences, i ricercatori hanno dimostrato come il test potesse rilevare gli oligomeri nel sangue dei pazienti con malattia di Alzheimer, ma non nella maggior parte dei membri di un gruppo di controllo che non presentava segni di deterioramento cognitivo quando il sono stati prelevati campioni di sangue.

Research has shown the suspected cause of Alzheimer’s - a buildup of proteins in the brain - can begin years, or even decades, before the onset of symptoms showing cognitive impairment.https://t.co/SpAWZ8qPIy — Euronews Next (@euronewsnext) December 6, 2022

"Quello che clinici e ricercatori volevano è un test diagnostico affidabile per l'Alzheimer - e non solo un test che confermi una diagnosi di Alzheimer, ma che possa anche rilevare i segni della malattia prima che si verifichi il deterioramento cognitivo", ha detto l'autrice senior Valerie Daggett, un professore UW di bioingegneria e membro della facoltà presso l'UW Molecular Engineering & Sciences Institute. "Questo è importante per la salute delle persone e per tutta la ricerca su come gli oligomeri tossici dell'amiloide-beta continuano a causare il danno che provocano". Ha aggiunto che il test del sangue, chiamato solubili oligomer binding assay (SOBA), “potrebbe essere la base di tale test”.

Predire l'Alzheimer

Il team ha sviluppato quello che viene chiamato un foglio alfa, che è una struttura proteica che si lega agli oligomeri nel sangue o nel liquido cerebrospinale. Il test quindi conferma se gli oligomeri attaccati al foglio alfa sono costituiti da proteine ​​beta-amiloide. I ricercatori hanno testato il SOBA su campioni di sangue di 310 soggetti di ricerca che avevano precedentemente reso disponibili i loro campioni di sangue e alcune delle loro cartelle cliniche per la ricerca sull'Alzheimer. Al momento in cui sono stati prelevati i campioni di sangue, i soggetti sono stati registrati come privi di segni di deterioramento cognitivo, lieve deterioramento cognitivo, morbo di Alzheimer o altra forma di demenza. SOBA ha rilevato oligomeri nel sangue di individui con decadimento cognitivo lieve e Alzheimer da moderato a grave. In 53 casi, la diagnosi di Alzheimer del soggetto della ricerca è stata verificata dopo la morte mediante autopsia, mentre i campioni di sangue di 52 di loro, prelevati anni prima della morte, contenevano oligomeri tossici. SOBA ha anche rilevato oligomeri in quei membri del gruppo di controllo che, come dimostrano le registrazioni, hanno successivamente sviluppato un lieve deterioramento cognitivo.