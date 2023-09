Acqua ai bambini, perché i genitori non dovrebbero mai darla: tutti i rischi

L'acqua è ampiamente considerata la bevanda più salutare che esista e ci viene costantemente ricordato di bere dai sei agli otto bicchieri di liquidi al giorno, ma lo stesso non si può dire per i bambini molto piccoli . Quando diventi genitore sei senza dubbio bombardato da una serie di informazioni e può sembrare davvero opprimente cercare di assimilarle tutte. Alcune cose, come se allattare al seno o con il biberon, dipendono completamente dai singoli genitori, ma è fondamentale seguire altri consigli.

Sebbene l'acqua sia molto salutare per gli adulti, se consumata dai bambini potrebbe causare intossicazione da acqua, che potrebbe portare a convulsioni o coma e potrebbe persino rivelarsi fatale. Allora quando dovresti dare acqua a tuo figlio?

Il consenso generale è che ai bambini dovrebbe essere dato il latte solo fino a quando non hanno almeno sei mesi, dopodiché un sorso d'acqua qua e là è stato ritenuto sicuro.

Come regola generale, ai bambini non dovrebbe essere data acqua finché non hanno almeno sei mesi. Il First Steps Nutrition Trust afferma: "I bambini allattati al seno non hanno bisogno di acqua finché non iniziano a mangiare cibi solidi. Questo perché la composizione del latte materno cambia per soddisfare i bisogni del bambino, inclusa l'acqua che è un componente del latte materno".