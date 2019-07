Schiena, vacanze in cammino: ecco le regole per uno zaino intelligente

Saper organizzare il bagaglio, imparando a distinguere l'essenziale dal superfluo. Questa la prima regola per intraprendere un viaggio a piedi, un cammino. Uno zaino intelligente per chi sceglie questo tipo di esperienza è determinante: per questo la Compagnia dei Cammini, associazione di turismo responsabile, prima delle vacanze suggerisce ai camminatori qualche consiglio per salvaguardare la salute della schiena.



Leggerezza e un occhio alla taglia sono essenziali al momento della scelta di quello che diventerà un compagno di viaggio. Lo zaino è come un vestito, deve essere su misura. Nella scelta, va considerata la corporatura e quindi la taglia adatta. Si può optare per uno con peso specifico leggero, perché anche non bisogna portare mai più di 13-14 chili. Per un cammino di più giorni, senza sacco a pelo, né tenda, anche un 40-45 litri può andar bene. In caso contrario, un 55 litri. L'imbottitura di spallacci e cintura deve essere spessa e il peso suddiviso.



E' importante collegare gli spallacci con l'elastico sopra il petto. La cintura, invece, deve essere stretta il più possibile, poco sopra le anche. Altro consiglio è che è meglio rischiare che manchi qualcosa, piuttosto che voler prevedere tutti i rischi. Vale la regola dello stretto necessario. Per risparmiare sul peso è necessario portare piccole confezioni di sapone, dentifricio, medicinali indispensabili e lasciare a casa i cosmetici salvo la crema solare. Sui vestiti non più un cambio al giorno e come cuscino si può usare una sacca di cotone riempita con abiti puliti. Fare una lista aiuterà a non improvvisare e riempire, compulsivamente, lo zaino. Che se ben fatto avrà spazio anche per gli strumenti per dedicarsi alla passione preferita (macchina fotografica, binocolo, acquerelli).



Per il cibo è sufficiente prevedere una piccola riserva, barrette, qualche snack dolce e salato, il resto si trova lungo il viaggio. Infine, attenzione a riempire lo zaino in modo da abbassare il baricentro: gli oggetti più pesanti devono stare al centro vicino al corpo, e in basso.

