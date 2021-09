Pelle grassa, la maschera viso semplicissima da fare a casa

Mercoledì 8 Settembre 2021, 13:36

Sono in molti a soffrire di problemi legati alla pelle grassa: il viso, a causa di una eccessiva produzione di sebo, appare lucido e unto e a questo si aggiunge anche la comparsa di impurità come acne, brufoli e punti neri. Un problema molto fastidioso che frequentemente crea disagio sia negli uomini che nelle donne.

Pelle grassa, i rimedi dell'esperta

In questo video, grazie all'esperta in rimedi naturali e cosmesi fai da te Tatiana Maselli, scopriamo insieme come preparare una maschera per il viso a base di argilla e oli essenziali che purifica la pelle in profondità, elimina il sebo in eccesso, illumina l'incarnato e ammorbidisce la pelle.