L’insonnia aumenta con l’età, specialmente dopo i cinquant’anni, e nel corso della stagione ha il suo picco fra la primavera e l’estate, complice l’elevarsi delle temperature: una ricerca promossa dal Journal of Clinical Sleep Medicine ha evidenziato che situazioni di insonnia cronica coinvolgono almeno il 30 per cento della popolazione mondiale, con un impatto significativo, fino al 90 per cento dei casi, sulla qualità della vita, dell’attenzione, del lavoro e sullo stato di salute nelle ore di veglia. Secondo l’Aims (Associazione Italiana Medicina del Sonno) sono oltre 13 milioni, in Italia, le persone che soffrono di insonnia, più della metà donne. L’ultima tendenza del benessere naturale per prevenire i disagi legati alle ore di sonno “perse” arriva dalla massage therapy: il massaggio con i bastoncini di cembro (noto come “l’albero del sonno”) riscaldati con oli profumati, capaci di ristabilire l’armonia e la calma necessarie all’organismo per un sonno ristoratore. Ma anche l’acqua, specialmente a una temperatura vicina a quella del ventre materno, ha un potere benefico per l’insonnia.

L’EQUILIBRIO

Secondo uno studio pubblicato sul portale scientifico Healthline, con la collaborazione di Andrew Varga, medico del sonno al Mount Sinai Integrative Sleep Center di Miami, l’immersione regolare nelle acque termali, o l’abitudine di un bagno caldo prima di andare a dormire, possono essere un valido aiuto per abbandonarsi nelle braccia di Morfeo. «Immergersi nell’acqua termale aumenta la biodisponibilità di serotonina, ormone del relax, dell’equilibrio e del benessere», conferma Silvia Barrucco, medico termale alle Terme di Chianciano. «Se non si ha la possibilità di recarsi alle terme consiglio un bagno caldo la sera, anche in estate. L’acqua calda non è in contraddizione con i mesi più afosi dell’anno, anzi: eliminare lo sbalzo termico con l'esterno è l’ideale per riequilibrare l’organismo». Spesso l’insonnia è connessa al malfunzionamento dell’intestino. «C’è uno stretto collegamento fra cervello e intestino», sottolinea la dottoressa Barrucco: «La serotonina è prodotta in grandi quantità anche delle cellule della mucosa intestinale. In caso di colon irritabile e disturbi correlati, un trattamento di idrocolonterapia ogni sei mesi può risultare utile per riequilibrare il ritmo di sonno e veglia». Dopo i cinquant’anni gli squilibri ormonali possono accentuare l’insonnia: in età silver si concentra un’alta dose di stress, spesso legato a situazioni lavorative o familiari. Con l’arrivo dell’estate questo fenomeno aumenta, in mancanza di una buona “cura” del sonno: una camera troppo calda o in cui entri molta luce la mattina possono contribuire a risvegli precoci. Meglio spegnere i dispositivi elettronici almeno un’ora prima di andare a letto, ed evitare di addormentarsi con la tv accesa.

IL TRAINING

Anche le nuove tecniche olistiche possono essere d’aiuto per dormire meglio: Bianca Maria Zaccheo, coach del sonno esperta di training autogeno e ideatrice del metodo Gym4Mind, suggerisce facili esercizi per rilassarsi di notte: respirare con un ritmo 3,3,6 (inspirare in 3 tempi, trattenere l'aria contando fino a 3, espirare in 6 tempi), ripercorrere mentalmente ciò che si è fatto nella giornata senza soffermarsi troppo sulle singole azioni, lasciare andare i pensieri e focalizzarsi sul body scan, immaginando di rilassare ogni parte del corpo. Possono essere utili affermazioni ripetute interiormente (come «Permetto al mio corpo di rilassarsi profondamente, e alla mia mente di lasciar andare ogni pensiero») così come il contare a ritroso da 100 a zero, visualizzando i singoli numeri. Probabilmente vi addormenterete prima della fine del countdown.