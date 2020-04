Coronavirus, terapia con i cavalli al Niguarda di Milano contro stress di medici e infermieri

Prendersi cura di un cavallo accompagnarlo a pascolare, pulirlo, dargli da mangiare, aiuta a ridurre il livello di stress emotivo del personale sanitario impegnato nella lotta al coronavirus. Accade all'ospedale Niguarda di Milano, che ha all'interno un maneggio, il Centro V. Di Capua, tra i primi in Italia ad utilizzare l'ippoterapia con i bambini con disturbi della sfera psicomotoria, cognitiva ed emotiva.



In due settimane, una trentina tra medici e infermieri, prima o dopo il turno in corsia, hanno trascorso del tempo in questa 'fattoria' per rilassarsi e ricaricarsi tra prati, aiuole, orti e piante da frutta, insieme al personale del Centro e i sette cavalli, Adelina, Giove, Birbante, Jamaica, Fly Lady, Winter e Nilo.

Molti soffrono di una mancata relazione stretta con i pazienti che stanno curando, o per la gravità della malattia o perché 'ingabbiati' in tute da astronauti che non gli permettono quel contatto a cui erano abituati

spiega la psicologa del Centro, Michela Riceputi. E relazionarsi con un cavallo può aiutare a ristabilire l'equilibrio e a percepire una positiva condizione di benessere.

