Coronavirus e meditazione, le app antistress per rilassarsi in casa

I tempi lunghi della quarantena, passata in casa, possono essere l'occasione per individuare nuovi metodi per rilassarsi. Sì, ma come? Sugli smartphone impazzano le app di meditazione. Ce ne sono per tutti i gusti, alcuni dei quali, tra l'altro, hanno attivato servizi ad hoc per chi si trova in isolamento o per chi è particolarmente sotto stress perché si trova in ospedale per curare i pazienti Covid. Sono moltissime le app, sia sul market di Google sia su quello di Apple. Queste, alcune tra le più interessanti:

Serenity: meditazione, rilassamento e mindfulness (in italiano). Prevede programmi per dormire, anti stress, con sessioni di meditazione veloce, anche di 10 minuti al giorno. L’app è gratuita ma sono previsti abbonamenti a pagamento.

Medita ora (in italiano). E’ a pagamento (sul market di Google è a 1,69 e su quello di Apple è a 2,29 euro). Ha programmi di automeditazione differenziati in relazione alle diverse azioni della giornata.

Smiling Mind (in inglese) ha attivato “Thrive inside” (prospera dentro), un servizio di meditazione dedicato a chi è in casa in quarantena. Infatti ha realizzato un programma specifico per chi si trova a dover restare per lungo tempo chiuso tra le mura domestiche. E’ un progetto australiano gratuito.

Calm (in inglese) ha programmi per meditare, dormire, musica per aiutare la concentrazione e il rilassamento, videolezioni sul movimento consapevole (con stretching dedicato). Nel servizio sono previste anche alcune masterclass.

​Clarity: meditazione mindfulness (in italiano). Permette sedute di meditazione da 10 minuti al giorno. E’ possibile impostare un promemoria orario e mette a disposizione un gruppo facebook per confrontarsi sulla pratica.

Headspace (in inglese) per questo periodo di quarantena permette ai medici dei sistemi sanitari di Regno Unito e Stati Uniti di avere un servizio premium gratuito. La app ha fornisce anche video per l’esercizio fisico e per sedute di meditazione per lo sport, per la perdita di peso, per l’igiene del sonno.

