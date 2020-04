Coronavirus, dai sommergibilisti della Marina Militare i consigli per vivere nei piccoli spazi

Fare dell'isolamento un'opportunità, darsi una routine, ma anche fare la spesa programmando un menù sano ed equilibrato. Sono solo alcuni dei dieci consigli dei sommergibilisti della Marina Militare per aiutare i cittadini, ai tempi del coronavirus, ad affrontare la permanenza in spazi confinati.



Il decalogo è stato riassunto in un video pubblicato sulla pagina Twitter della Marina. «Fai dell'isolamento un'opportunità, il tempo è prezioso e non torna più indietro - è uno dei consigli dei sommergibilisti - Dedica del tempo a te stesso e coltiva le tue passioni; stabilisci la tua routine e coinvolgi tutta la tua famiglia». Non mancano poi suggerimenti per rimanere in salute: «Mantieniti in forma, bastano 30 minuti al giorno; pianifica la spesa e il menù per mangiare in modo sano ed equilibrato; dedica parte del tuo tempo alla cura dei tuoi spazi, ti aiuterà a gestire tutto il resto; ogni tanto spezza la routine quotidiana, servirà a ricominciare con più determinazione».



«Mantieni attiva la tua rete di relazioni sociali ed affettive - concludono i sommergibilisti della Marina Militare - affronta la giornata con un sorriso, è una medicina efficacissima; Pensa a cosa fare nel tuo futuro, è l'unica cosa che puoi davvero cambiare in meglio».

