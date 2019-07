Allenarsi sempre alla stessa ora, così si mantiene la perdita di peso

Mantenere costante l'orario della giornata in cui ci si allena, indipendentemente dal fatto che si tratti di mattina, pomeriggio o sera. È questo uno dei segreti per mantenere la perdita di peso secondo uno studio della Brown Alpert Medical School, pubblicato sulla rivista Obesity. Lo studio è stato condotto su 375 adulti, che hanno mantenuto con successo la perdita di peso e che si impegnavano in attività fisica a livello moderato-intenso: la maggior parte ha riferito costanza nel momento della giornata dedicato all'esercizio fisico, con la mattina presto che risultava il momento più comunemente destinato a questo impegno.



Lo studio ha anche evidenziato che essere coerenti e costanti nei tempi dell'attività fisica era associato anche a livelli di allenamento più elevati.

I nostri risultati - spiega Dale Bond, autore senior dello studio - giustificano la ricerca sperimentale futura per determinare se promuovere la costanza nel momento della giornata in cui l'attività fisica pianificata e strutturata viene eseguita possa aiutare le persone a raggiungere e sostenere livelli più alti di allenamento. Sarà anche importante stabilire se c'è un momento della giornata specifico che è più vantaggioso per le persone che hanno iniziali bassi livelli di attività fisica perché sviluppino un'abitudine ad allenarsi

