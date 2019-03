Un antinfiammatorio dall'estratto dei semi di avocado

E' dall'estratto dei semi di avocado che in futuro si potrebbe avere un nuovo antinfiammatorio. Gli studiosi della Penn State University sono riusciti finora a individuare proprietà che potranno essere eventualmente utilizzate per nuovi prodotti farmaceutici. I ricercatori sono arrivati a queste conclusioni dopo aver usato modelli di coltura cellulare ed enzimi importanti nella risposta immunitaria.



Una classe di macrofagi è stata coltivata e attivata con stimoli pro-infiammatori in presenza o in assenza dell'estratto di semi di avocado. Joshua Lambert, condirettore del Center for Plant and Mushroom Foods for Health dell'ateneo, ritiene che lo studio pone le basi per ulteriori ricerche, perché fornisce la prova che ci sono alcuni composti bioattivi nei semi di avocado che hanno una attività anti-infiammatoria. "Il livello di attività che vediamo dall'estratto è molto buono", ha detto. La scoperta, spiegano gli studiosi, potrebbe essere importante perché il cancro, le malattie cardiovascolari, l'artrite, la colite e molte altre condizioni gravi che sono associate all'infiammazione cronica. Il lavoro è stato pubblicato sulla rivista scientifica Advances in Food Technology and Nutritional Sciences.

