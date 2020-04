Tonno in scatola superstar sulla tavola della quarantena: più 33%

In questo momento storico di incertezza ed emergenza da coronavirus, cambiano le abitudini dei consumatori, ecco allora che si prediligono cibi pratici, sicuri ed accessibili, “ready to use” e con una lunga “shelf life”. Il tonno in scatola è uno di quegli alimenti che non manca mai nel carrello della spesa. Mantenendo intatte le proprietà nutritive del tonno, rappresenta sempre di più un simbolo per l'alimentazione dei nostri connazionali.

I dati di consumo aggiornati confermano una crescita importante della domanda di tonno in scatola da parte del consumatore italiano, che lo considera un prodotto sicuro, salubre, gustoso, pratico e conveniente e infatti si segnala un aumento del 33,6% dall'inizio dell'emergenza (Fonte Iri). In casa, uno dei piatti più preparati è la pasta al tonno, un grande classico della cucina mediterranea. Come tutti i piatti tradizionali e pop, è stata interpretata da numerosi chef che hanno sbalordito con le loro versioni gourmet, dimostrando che non è solo la ricetta last minute. Infatti, è al primo posto tra i piatti preferiti degli italiani a base di tonno. Ed è al terzo posto tra le paste con cui gli italiani hanno compiuto il battesimo ai fornelli. A raccontarlo è un'indagine Doxa/Ancit, che ha fotografato il vissuto e la conoscenza degli italiani rispetto ad un prodotto presente nel 94% delle nostre case. Il motivo è semplice: è un piatto nutriente, salutare e naturale, con un suo posto da protagonista in una alimentazione sana ed equilibrata.

Coronavirus, italiani in quarantena, i danni al fisico: il 40% è ingrassato, 4 su dieci dormono peggio

Ma il connubio pasta e tonno in scatola si rivela importante anche da un punto di vista nutrizionale perché il carboidrato stimola la produzione di insulina, e l'insulina a sua volta favorisce l'assorbimento delle proteine, oltre che dello zucchero. In questo modo, si riescono a sfruttare al meglio i principi proteici, e in particolare gli aminoacidi, del tonno se assunto insieme ai carboidrati.

Coronavirus, alimentazione in quarantena: i consigli dell'Iss per non ingrassare e dormire bene

A garantirlo è Luca Piretta, gastroenterologo e nutrizionista all'Università Campus Biomedico di Roma. «Il connubio - spiega - favorisce l'assorbimento e l'utilizzo di alcuni aminoacidi importanti come il Triptofano, un precursore della serotonina, l'ormone del benessere, che ha anche dei risvolti positivi sulla qualità del sonno (aiutando a dormire meglio). E sono effetti non scontati in questo periodo, in cui la lunga permanenza a casa rischia di scombussolare ritmi e qualità del riposo. La pasta col tonno, quindi, è utile anche se consumata di sera».

Ultimo aggiornamento: 17:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA