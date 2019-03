Pizza, allarme cartoni velenosi. «Bisfenolo in quelli prodotti all'estero», in Italia è vietato

Bisfenolo A o Bpa: questo il nome del composto chimico che si troverebbe in alcuni imballaggi in cartone utilizzati per trasportare del cibo, in particolare la pizza. La denuncia arriva da Il Salvagente, e riguarderebbe anche le confezioni a basso costo che vengono utilizzate nel nostro paese. Il BPA è da tempo nel mirino dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e in Italia da diverso tempo è proibito il suo utilizzo nei contenitori alimentari: sembrerebbe infatti avere capacità di interferire con il sistema endocrino umano, alterando anche lo sviluppo ormonale.

Ma all'estero non è così: per questo il rischio che scatole a buon mercato possano contenere traccia di Bisfenolo. In particolare, i cartoni per la pizza da asporto. Secondo le analisi svolte da Il Salvagente, in percentuali superiori a quelle consentite. Ma, soprattutto, cosa ancora più grave è stato dimostrato che il BPA, grazie alle alte temperature delle pizze, riusciva a trasmigrare dal cartone all'alimento stesso. E quindi al nostro corpo. Nello studio de Il Salvagente sono stati provati tre cartoni prodotti da tre aziende differenti, una italiana e due estere: nei cartoni delle fabbriche straniere è stato rilevato il BPA. Non però in quello nostrano: grazie a un decreto ministeriale infatti, il Bisfenolo A è tassativamente vietato.