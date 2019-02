Nutella, sospesa la produzione nella fabbrica da 600.000 barattoli al giorno. «Anomalie»

Nutella ha preso una decisione rimbalzata rapidamente in tutto il mondo in quella che è la sua più importante fabbrica. «Anomalie» nel livello di «qualità» sono state riscontrate in uno stabilimento della Nutella, in Francia. Per questo Ferrero ha deciso di «sospendere temporaneamente» e soltanto «per precauzione» la produzione del sito di fabbricazione di Nutella (il più grande al mondo) in Normandia. «Possiamo garantire - fa sapere la Ferrero - che questa situazione non riguarda nessun prodotto attualmente sul mercato e che la fornitura ai nostri clienti prosegue ininterrottamente».

Una fabbrica di produzione di Nutella

La temporanea chiusura del sito di Villers-Ecalles, in Normandia (nord della Francia), consentirà le necessarie indagini e analisi i cui risultati saranno noti entro il fine settimana. Lo stop precauzionale è legato, spiegano da Ferrero France secondo quanto riportano i media francesi, a problemi di qualità riscontrati durante un controllo interno. Le indagini sono attualmente in corso (i problemi non sono legati a prodotti finiti ma ad alcuni componenti che rientrano nella produzione di Nutella e Kinder Bueno). Il gruppo ha assicurato come questa situazione «non interessi alcun prodotto sul mercato» e che «le forniture continueranno come al solito». L'impianto di Villers-Ecalles in Normandia produce 600mila barattoli di Nutella al giorno, un quarto della produzione mondiale.

Ultimo aggiornamento: 22 Febbraio, 12:00

