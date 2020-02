Latte, dannosa per la salute la moda di eliminarlo dalla dieta

È dannosa per la salute la moda di eliminare il latte dalla dieta. Attenzione alle tendenze e mode alimentari, come quella vegana, che vedono il latte come dannoso per la salute. Si tratta di un elemento importante per costruire la forza delle nostre ossa. Lo ha spiegato Francesco Tonelli, professore emerito di Chirurgia Generale dell'Università di Firenze, durante la presentazione dell'indagine dell'Osservatorio Prevenzione e Salute di UniSalute curato da Nomisma, oggi a Milano. «Ci sono mode poco salutari, diffuse ad esempio con la dieta vegana o a volte anche a livello medico, che eliminano il latte perché considerato dannoso per la salute. Non è vero - sottolinea - Insieme alle acque ricche di calcio, è l'alimento che ci consente di costruire la massa ossea nei primi 20 anni di vita, perché ci fa assorbire il calcio». Se si segue la dieta vegana, ha concluso Tonelli, «è importante che sia coadiuvata da un medico, perchè possono prodursi delle gravi carenze, come quelle di vitamina B12 e D, oltre che di aminoacidi».

