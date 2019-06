Infarto e ictus, mangiare più di un uovo al giorno aumenta il rischio: ecco perché

Mangiare più di un uovo al giorno aumenta il rischio di infarto o ictus perché sono pieni di colesterolo. Un nuovo studio durato per ben 31 anni su 30.000 adulti americani ha registrato che chi ha consumato 1,5 uova extra grandi al giorno, presentava un rischio maggiore di malattie cardiovascolari del 17%. La professoressa Katherine Tucker, dell'Università del Massachusetts Lowell, ha dichiarato: "Anche per le persone in diete sane, l'effetto dannoso di un maggior apporto di uova e colesterolo è stato costante". Ha aggiunto che sebbene le uova contengano sostanze nutritive benefiche "consiglio alle persone di evitare di mangiare omelette di tre uova ogni giorno".

