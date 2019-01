Il tè è più salutare se fatto con acqua in bottiglia: i benefici dai minerali

Il tè è più buono se fatto con l'acqua di rubinetto, ma contiene più sostanze che fanno bene alla salute se invece lo si prepara con quella in bottiglia. Lo afferma uno studio pubblicato dalla rivista Nutrients della Cornell University, secondo cui la differenza sta nel diverso contenuto di minerali tra le due. I ricercatori hanno sottoposto a un panel di 100 persone un tè verde preparato nei due modi, verificando che quello preparato con acqua in bottiglia risulta più amaro al gusto.



Un'analisi del contenuto però ha evidenziato che nel tè fatto con acqua di rubinetto c'era una quantità dimezzata di epigallocatechina gallato, una sostanza antiossidante che protegge dai danni dei raggi Uv. Il fenomeno, spiega Robin Dando, uno degli autori, è dovuto probabilmente alla minore presenza di calcio, ferro, magnesio, sodio e rame nell'acqua in bottiglia. «Un'acqua filtrata - spiega - riesce ad estrarre meglio la sostanza. Più pura è l'acqua migliori sono quindi i benefici per la salute

».