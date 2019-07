Dieta, tagliare 300 calorie al giorno fa bene al cuore: anche negli adulti in buona forma

Dieta, risultati sorprendenti da uno studio su The Lancet Diabetes & Endocrinology, che evidenziano come, quando si tratta di ridurre il rischio di malattie killer come il diabete e gli infarti, c'è sempre spazio per miglioramenti. ​Tagliare 300 calorie al giorno, anche negli adulti in buona forma fisica, protegge il cuore e fa star bene in salute. Lo studio ha coinvolto 218 adulti e mirava a valutare l'effetto del ridurre l'assunzione di calorie sul metabolismo.

Dieta, spopola quella anti-stress: ecco i cibi adatti per chi è irritabile e ha sempre fame Ai partecipanti è stato chiesto di mantenere la riduzione calorica di circa 300 calorie al giorno per due anni. Dalle analisi del sangue è emerso che chi era riuscito a farlo presentava, rispetto agli altri, miglioramenti significativi nei marcatori che misurano il rischio di malattia metabolica: livelli di colesterolo, pressione sanguigna e glicemia. Inoltre, mostrava una riduzione di un biomarcatore che indica un'infiammazione cronica collegata a malattie cardiache, cancro e declino cognitivo. I risultati erano confermati anche in chi aveva un peso normale o leggermente sopra la media. Lo studio dimostra, spiega l'autore principale, William E. Kraus, cardiologo e professore di medicina alla Duke University School of Medicine negli Usa, «che anche una piccola modifica alimentare potrebbe ridurre il peso del diabete e delle malattie cardiovascolari nel paese. Le persone possono farlo abbastanza facilmente, osservando piccole attenzioni qua e là, come non fare spuntini dopo cena». Ancora tuttavia, non sono noti i meccanismi. «Continueremo a esplorare cosa potrebbe essere questo segnale metabolico che si traduce in questi miglioramenti», conclude il ricercatore. Dieta, il caffè aiuta davvero a perdere peso? Ecco cosa succede con tre tazzine al giorno

