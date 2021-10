La dieta povera di grassi combatte il tumore? La scoperta sul regime alimentare che affama la malattia

Giovedì 21 Ottobre 2021, 16:56

Una dieta povera di grassi può aiutare nella lotta contro il tumore? I ricercatori hanno scoperto il meccanismo molecolare con cui la dieta povera di calorie rallenta la crescita della malattia. Non solo affama i tumori tagliando gli zuccheri, ma ne rallenta pure la proliferazione. Come? Diminuendo l'apporto di lipidi che servono a costruire nuove membrane cellulari. Foto: Shutterstock Music: "Summer" from Bensound.com



