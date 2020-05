Diabete, una dieta con più fibre allunga la vita. «Sì a pane integrale e legumi»

Diabete, importanti novità da uno studio . Le persone che consumano 35 grammi al giorno di fibre hanno un rischio ridotto del 35% di morire prima rispetto a quelli che ne mangiavano una media di 19 grammi al giorno. Mangiare più fibre può allungare, quindi, la vita dei pazienti diabetici. A dirlo è uno studio realizzato dai ricercatori dell'Università di Otago che hanno pubblicato il loro lavoro sulla rivista scientifica Plos Medicine.

Per arrivare a queste conclusioni sono stati raccolti i. Così Andrew Reynolds, autore principale dello studio: «Se mangi pane o panini raffinati bianchi, prova a passare al pane o ai panini integrali. Prova il riso integrale, prova la pasta integrale, prova ad aggiungere mezza scatola di legumi ai pasti che hai già preparato - spiega - Oppure prova una verdura extra con il tuo pasto principale: fresca, congelata o in scatola ma senza sodio sono tutte buone scelte». In un secondo lavoro, che sarà pubblicato su Diabetes Care, gli studiosi dell'ateneo neozelandese hanno notato come l'uso di cereali integrati minimamente trasformati ha avuto un lieve effetto positivo sulla diminuzione del peso. Cosa che invece non è accaduta con i cereali integrati trasformati, con il peso che è, invece, leggermente aumentato.

