Cenare tardi regala troppi chili, c'è un legame diretto con l'obesità

Non è solo una questione di quantità. Mangiare tardi può contribuire all'accumulo di chili di troppo. È quanto emerge da uno studio che sarà presentato sabato a Endo 2019, l'incontro annuale dell'Endocrine Society a New Orleans. Precedenti ricerche hanno suggerito che il ritmo di alimentazione e sonno sia legato all'obesità, ha detto l'autore principale dello studio, Adnin Zaman, dell'Università del Colorado a Denver. «Tuttavia, pochi lavori hanno valutato tempo dei pasti e durata del sonno negli adulti con obesità, e non era chiaro se mangiare più tardi nell'arco della giornata fosse associato a una durata del sonno più breve o a chili di troppo», ha aggiunto l'esperto.

