Caffè e tè possono ridurre il rischio di morte prematura negli adulti con diabete

Una nuova ricerca rivela come il caffè e il tè possano influenzare il rischio di morte precoce negli adulti con diabete. Secondo lo studio, se si soffre di diabete di tipo 2, bere più caffè, tè o semplice acqua può ridurre di circa il 25% il rischio di morte prematura per qualsiasi causa. Tuttavia, bere più bevande zuccherate aumenta il rischio di malattie cardiache del 25% e il rischio di morire per un attacco cardiaco o un altro evento cardiovascolare del 29%, secondo lo studio. La ricerca ha dimostrato che le malattie cardiovascolari sono la causa più comune di morte per le persone con diabete di tipo 2.

«Alcune bevande sono assolutamente più benefiche di altre, a seconda del tipo di bevanda che si sta confrontando», ha dichiarato l'autore dello studio Qi Sun, professore associato di nutrizione ed epidemiologia presso la Harvard T.H. Chan School of Public Health di Boston. «Sulla base del nostro studio, classificherei il caffè nero, il tè non zuccherato e l'acqua semplice più in alto rispetto al latte magro, al succo di frutta o alle bevande dolcificate artificialmente», ha affermato.

«Le bevande zuccherate come le cole, i succhi di frutta ad alto contenuto di zucchero e il latte intero ad alto contenuto di grassi saturi sono noti fattori di rischio per lo sviluppo del diabete di tipo 2 e di malattie cardiovascolari premature».

Lo studio, pubblicato mercoledì sulla rivista BMJ, ha analizzato i dati alimentari di circa 15.500 adulti con diagnosi di diabete di tipo 2 che facevano parte del Nurses' Health Study e dell'Health Professionals Follow-Up Study negli Stati Uniti. Quasi il 75% dei partecipanti agli studi erano donne con un'età media di 61 anni. Ogni due o quattro anni, per una media di 18 anni, i partecipanti hanno risposto a domande sul consumo di otto diversi tipi di bevande: bevande zuccherate artificialmente, caffè, succhi di frutta, latte magro e intero, acqua, tè e bevande zuccherate. Tra gli esempi di bevande zuccherate vi sono le bibite gassate con caffeina, le bibite gassate senza caffeina, i punch alla frutta, le limonate e altre bevande alla frutta.

Più di una bevanda di questo tipo al giorno è stata considerata un livello elevato di consumo; un consumo basso è stato meno di una bevanda zuccherata al mese. Lo studio ha consigliato un consumo di caffè (con o senza caffeina) di quattro tazze al giorno, due tazze al giorno per il tè, cinque bicchieri al giornodi acqua e di latte magro bevuto due volte al dì. Una quantità bassa per ogni bevanda era meno di una tazza o un bicchiere al mese. L'analisi ha mostrato che le persone che bevevano più bevande zuccherate avevano un rischio di morte. per qualsiasi causa, aumentato del 20% rispetto a quelle che ne consumavano meno. La morte per un evento cardiovascolare, come un attacco di cuore, è aumentata del 29%, secondo lo studio. Il rischio di morte prematura aumentava dell'8% per ogni porzione aggiuntiva al giorno. Più di una porzione al giorno era elevata Lo studio, pubblicato mercoledì sulla rivista BMJ, ha analizzato i dati alimentari di circa 15.500 adulti con diagnosi di diabete di tipo 2 che facevano parte del Nurses' Health Study e dell'Health Professionals Follow-Up Study negli Stati Uniti.

Cambiare è stato utile

C'è una buona notizia per le persone che prima della diagnosi di diabete di tipo 2 bevevano bevande zuccherate in modo assiduo. Quando queste bevande dolci sono state sostituite con caffè o bevande artificiali senza calorie dopo la diagnosi, il rischio di morte precoce è diminuito in modo significativo, secondo lo studio.

Quando le bevande zuccherate e quelle artificiali senza calorie sono state sostituite con caffè, tè, acqua e latte magro, il rischio di malattie cardiache e di morte per qualsiasi causa è risultato ancora più basso.

Non sono stati forniti dati sui tipi di tè (nero, verde, alle erbe o alla frutta) consumati durante gli studi, né informazioni sull'eventuale aggiunta di zucchero al caffè o al tè da parte dei partecipanti. La mancanza di dati su questo additivo comune significa che «gli effetti comparativi sulla salute delle bevande calde non zuccherate e di quelle zuccherate rimangono poco chiari», ha scritto Nita Forouhi, responsabile del programma e ricercatore di epidemiologia nutrizionale presso l'Università britannica di Cambridge in un editoriale di accompagnamento.

Lo studio era di tipo osservazionale, quindi i risultati non possono essere considerati attraverso una lente di causa ed effetto. Tuttavia, gli autori «hanno effettuato una raccolta dettagliata e ripetuta di dati sulla dieta, hanno seguito i partecipanti per quasi due decenni, hanno applicato aggiustamenti completi per i fattori confondenti e hanno condotto 12 diverse analisi di sensibilità», ha dichiarato Forouhi, che non ha partecipato allo studio.

«L'argomentazione per evitare le bevande zuccherate è convincente», ha detto Forouhi. «La scelta della bevanda è chiaramente importante».