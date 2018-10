Cacao e Omega 3 sono gli amici della vista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Omega 3 e cacao possono aiutare a frenare la perdita della vista. Per cercare di temponare lo stress ossidativo (responsabile della produzione di radicali liberi, che porta anche danni visivi come caratta, glaucoma, maculopatia), una delle soluzioni può essere proprio la nutraceutica, basata su sostanze alimentari che si trovano in natura e che, concentrati in capsule o pillole, forniscono benefici. Se ne è aprlato a Roma, nel corso del congresso su “Nutraceutica e occhio” organizzato con il patrocinio dell'università Sapienza di Roma e della Società italiana nutraceutica.«Studi condotti su animali - spiega Gianluca Scuderi, associato del dipartimento di neuroscienze, salute mentale e organi di senso della Sapienza e responsabile dell'Unità operativa di oculistica dell'ospedale sant'Andrea - hanno dimostrato che una dieta ricca di acidi grassi omega-3 produce una riduzione della pressione intraoculare e un aumento del deflusso di umor acqueo, suggerendo che una corretta dieta alimentare potrebbe rapprsentare un fattore importante nella prevenzione oftalmica».Riflettori puntati anche sulle catechine del cacao: vari studi hanno dimostrato che possono migliorare il flusso sanguigno alla retina e al cervello. «A livello mondiale - dice Scuderi - si studiano da tempo gli effetti protettivi delle catechine in ambito cardiovascolare tant'è vero che l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare raccomanda l'introduzione di dieci grammi al giorno di cioccolato fondente al 75% come potenziale prevenzione a livello cardiovascolare. All'ospedale Sant'Andrea abbiamo condotto un primo studio pilota sull'utilizzo delle catechine del cioccolato fondente in campo oculistico con interessanti ipotesi per studi futuri».