Usa, ecco l'app per dimagrire per bambini e teenager, i genitori insorgono: «Crea problemi»

Ecco l'app per dimagrire dedicata a bambini e teenager. È sbarcata sul mercato da pochissimi giorni ed ha fatto esplodere immediatamente controversie pesanti: si tratta della nuova app per dimagrire del gigante delle diete - Weight Watchers - questa volta diretto non al pubblico adulto ma ai più piccoli. Bambini dagli 8 anni di età in su e teen-ager sono invitati a scaricare l'app sul loro smartphone dove indicare il loro peso ideale. A quel punto 'Kurbo' - questo il nome dell' app - guiderebbe i bambini agli alimenti più sani e con meno calorie per perdere peso. I ragazzini inseriscono i loro dati su peso, altezza, età, e alimenti mangiati ad ogni pasto.

LEGGI ANCHE --> Colazione, non saltarla mai neppure con l'afa. Ecco perché e che cosa mangiare

Molti genitori si sono sfogati con i media americani, osservando :«I bambini non hanno bisogno di dimagrire». Altri hanno dichiarato: «Lasciate i nostri figli fuori dal vostro marketing, hanno già tanti altri problemi di immagine». Per alcuni esperti, l'iniziativa potrà solo aumentare il problema dei disturbi alimentari già così diffuso, come anoressia e bulimia. Ma alla Weight Watchers fanno osservare che quasi 15 milioni di bambini in Usa sono obesi, e l'app dovrebbe servire ad insegnare a mangiare sano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA