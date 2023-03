Anoressia, è strage: 4.000 ragazze tutti gli anni perdono la vita a causa di un disturbo alimentare

Morire di anoressia e bulimia: i numeri che riguardano i disturbi alimentari in Italia sono impressionanti. «Ogni anno circa 4.000 giovani, quasi tutte ragazze, perdono la vita per anoressia e disturbi alimentari. È la prima causa di morte dopo gli incidenti stradali sotto i 25 anni.

Io stessa ne ho sofferto per 4 anni e ho deciso di aiutare altre persone a uscirne ma anche mettere in guardia da chi utilizza web e social per favorire questi comportamenti». A parlare è Camilla Mondini, fondatrice della startup «DiCiAlice», nata per aiutare chi soffre di questi problemi a rendere accessibile il percorso di cura, e ispiratrice del ddl per l'introduzione del reato di istigazione all'anoressia presentato oggi in Senato.

Anoressia e bulimia: aumento del 30%

«Le dimensioni del problema dei disturbi alimentari sono in costante crescita e dopo la pandemia abbiamo visto aumento di 30%. Le stime della popolazione che ne soffre - ha spiegato Camilla - riguarda solo le diagnosi emerse, mentre c'è un sommerso enorme perché spesso si diagnosticano solo con la perdita di peso, che non sempre c'è. Il 96% sono donne ma il fenomeno si è diffuso anche agli uomini, l'età di di esordio si è abbassata a 12 anni, a volte persino 8 anni».

Se è vero che non si può agire sulle cause profonde di questi disturbi, l'obiettivo del ddl è contrastarne la diffusione come malattie sociali. Sono problemi multifattoriali, ha aggiunto Mondini: «vuol dire che c'è una predisposizione genetica, ma anche traumi psicologici e aspetti socio culturali, in particolare l'abuso dei social media. Ci sono siti web e blog che spiegano come fare per non assorbire cibo o farsi passare la fame».

Prende di mira questi il ddl che vede come prima firma quella di Alberto Balboni (FdI), presidente della Commissione Affari costituzionali del Senato, e promosso da Gioventù Nazionale. «Non vogliamo lasciare i giovani soli - ha detto Fabio Roscani, deputato di Fratelli d'Italia e presidente di Gioventù Nazionale - spero il ddl sia presto calendarizzato e diventi presto legge. Si lega alla battaglia che portiamo avanti da anni per istituire uno psicologo scolastico, per individuare i problemi psicologici dei giovani».