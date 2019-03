Andropausa, un estratto di fagiolo aiuta a combatterla

Un nuovo prodotto naturale, basato su un estratto di fagiolo, è capace di curare i sintomi dell'andropausa, compresi la ridotta produzione di testosterone, l'osteoporosi e la sindrome metabolica. La scoperta del fagiolo «magico» che combatte l'andropausa arriva dal gruppo di ricerca dell'Università di Padova coordinato dall'andrologo Carlo Foresta e da Luca De Toni. Il risultato è stato presentato nel convegno di Medicina della Riproduzione in corso ad Abano Terme. I ricercatori hanno dimostrato che l'osteocalcina, proteina prodotta dall'osso, o più precisamente dalle cellule precursori di quelle osee (osteoblasti), ha una influenza positiva su molte strutture dell'organismo.



Hanno inoltre isolato la piccola porzione della proteina che interagisce e attiva i meccanismi recettoriali. A questo punto i ricercatori hanno cercato in natura qualcosa di simile e l'hanno trovato in un particolare estratto di fagiolo, che adesso è secretato da un brevetto depositato a livello internazionale, sul quale sta lavorando una casa farmaceutica.

