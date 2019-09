Acqua minerale ritirata per rischio microbiologico. «Presenza di batteri». Ecco il lotto da evitare

Acqua Lete ha avviato il ritiro preventivo di un lotto di acqua minerale naturale Sorgesana per rischio microbiologico. Il ministero della Salute ha diramato un comunicato che annuncia il blocco del lotto 13.02.21 L 402 14 nel formato da mezzo litro, per la presenza di batteri Pseudomonas aeruginosa. Sull'etichetta è riportata la data di scadenza 13 febbraio 2021.

Acqua Lete ha fatto sapere di aver già provveduto al ritiro del lotto presso i punti vendita. In ogni caso, il consiglio per chiunque abbia acquistato acqua Sorgesana è quello di controllare il numero di lotto sulla confezione e, eventualmente, restituire il prodotto al punto vendita senza consumarlo. L'acqua minerale naturale Sorgesana, prodotta e commercializzata dalla Lete s.p.a., viene imbottigliata nello stabilimento di Pratella, in provincia di Caserta.



