Talk in tv, Mediaset fa campagna acquisti a La7

di Marco Castoro

Non c'è solo il calciomercato a movimentare gli acquisti e le cessioni. Anche le squadre della tv si stanno rafforzando in attesa della stagione autunnale. Retequattro ha già lanciato la sfida agli ascolti (più che buoni) dei talk in prima serata a La7. E si prepara ad affondare i colpi con il programma di Nicola Porro al lunedì e quello di Gerardo Greco al giovedì nella sfida diretta a Corrado Formigli. La campagna acquisti è in fermento. Si contattano autori e giornalisti.



Il primo colpo l'ha messo a segno Nicola Porro che ha sottratto a Giovanni Floris uno dei suoi pezzi pregiati. Vicsia Portel lascia diMartedì per trasferirsi nel talk del lunedì della rete di Mediaset diretta da Sebastiano Lombardi. La Portel con Floris faceva l'autrice, le schede, la rassegna stampa. Ora diventa il capoprogetto del talk condotto da Porro. Un'altra punta di diamante della squadra di Floris, l'avvocato dei consumatori Emmanuela Bertucci, è stata blindata da La7 proprio per evitare altre brutte sorprese, visto che tra le reti tv è molto stimata.

Martedì 31 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:25



