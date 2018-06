RaiNews, il vivaio di Viale Mazzini

di Marco Castoro

RaiNews sta diventando sempre di più la cantera di Saxa Rubra, Via Teulada e zone limitrofe. I giornalisti della redazione di Antonio Di Bella sono richiestissimi dalle reti che fanno parte della galassia di Viale Mazzini.



Il direttore - tra i gentleman più apprezzati e amati dai redattori della Tv di Stato - non si oppone e presta i suoi alfieri senza battere ciglio, soddisfando le richieste altrui e soprattutto dando alla sua squadra un'opportunità importante.



‚ÄčLo testimonia il caso di Giorgia Cardinaletti, che da quando ha lasciato RaiNews ha bruciato tutte le tappe a RaiSport, diventando la signora della Domenica Sportiva e della Formula 1. È stato il direttore Gabriele Romagnoli a richiederla personalmente a Di Bella.



Lo stesso Romagnoli in questi giorni ha voluto nel programma di calciomercato - condotto da Paolo Paganini, in onda al venerdì in seconda serata sul canale di RaiSport e in replica a mezzanotte su Raidue - la giornalista Gemma Favia che per tutta la stagione ha condotto in maniera impeccabile le previsioni del meteo su RaiNews. Anche Diletta Leotta ha iniziato con SkyMeteo24 e ora è una delle conduttrici più stimate e apprezzate di SkySport. Vedremo se la Favia riuscirà a sgomitare altrettanto e conquistare posizioni importanti.



Non va dimenticato il caso di Gianluca Semprini, anch'egli giornalista di RaiNews. Dopo aver condotto Politics su Raitre, eccolo di nuovo in prestito a una rete generalista. In questi giorni sta conducendo assieme a Ingrid Muccitelli la versione estiva della Vita in Diretta su Raiuno.

Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:49



© RIPRODUZIONE RISERVATA