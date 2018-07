Radio 24, Latella prima donna in rassegna

di Marco Castoro

Nel primo semestre del 2018 gli ascoltatori della radio sono diminuiti del 2,8%, che equivale a circa un milione di teste in meno dei 35 milioni complessivi del periodo precedente. Secondo i dati diffusi da Ter (Tavolo Editori Radio) Rtl 102.5 resta la più ascoltata, seppure debba registrare per la prima volta una contrazione rispetto al boom della precedente tornata.



Ad ascoltarla ogni giorno ci sono circa 7,6 milioni. Tuttavia RadioFreccia (che fa parte dello stesso gruppo) ha fatto registrare l'incremento più alto di pubblico: oltre il 48% di crescita e prossimi a festeggiare quota un milione di ascoltatori.



Rds, Radio deejay, Radio Italia, Radio 105 inseguono a distanza il primato di Rtl. Sesto posto per Radio1Rai, poi Kiss Kiss (in pieno boom con un +20%) e Radio2 Rai. Nono posto per Virgin Radio e decimo per Radio 24, che consolida un buon risultato e che è pronta a lanciare dal 3 settembre, per la prima volta in 19 anni, una donna in conduzione nella rassegna stampa del mattino, dalle 6:30 alle 9, dal lunedì al venerdì.



La donna che ha sfatato il tabù è Maria Latella, una delle conduttrici più stimate e ascoltate dell'emittente, grazie al programma Nessuna è perfetta.

Martedì 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:07



