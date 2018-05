Il sesso fa bene a Giletti

di Marco Castoro

Alla scoperta delle sfumature del sesso è un filone che sta facendo alzare l'asticella degli ascolti a Massimo Giletti. Infatti Non è l'Arena, la domenica dopo la mezzanotte, registra un'impennata di share.



Ieri parlando del mondo dei trans - ma senza cadere nei luoghi comuni né nel trash, ma affrontando il tema con reportage, interviste, esperti in studio e definendolo il terzo sesso del genere umano - il programma di Giletti ha superato il 9% di share, ottenendo il picco della puntata. Grazie all'exploit notturno la media finale di Non è l'Arena ha sfiorato il 7%.



Anche nelle precedenti puntate l'impennata si è verificata dopo la mezzanotte. Quando si è parlato delle coppie di scambisti e del mondo del porno in genere. In pratica come ha sottolineato più volte Giletti: "A quell'ora bisogna mandare in onda un'inchiesta extra, fuori dai canoni tradizionali". Prossima tappa i dominatori del sesso. Alla scoperta di chi vuole dominare e di chi desidera, invece, essere sottomesso.

