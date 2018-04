La ripartenza di Gianluca Semprini

di Marco Castoro

Uno dei giornalisti e conduttori più nell'occhio del ciclone in questi ultimi tempi è senza dubbio Gianluca Semprini. Assunto alla Rai come caporedattore, la stessa qualifica che aveva a Sky Tg24, perché voluto da Daria Bignardi alla conduzione di Politics, il talk di Raitre subentrato a Ballarò di Massimo Giannini.



I risultati degli ascolti non sono stati soddisfacenti ed ecco che intorno a Semprini si è dato vita a un vero linciaggio mediatico. Perfino l'allora direttore di Raitre lo ha scaricato. In pochi hanno fatto la considerazione che tutti i talk in onda soltanto in prima serata come Politics (chiusura alle 22:45) hanno le curve di share al ribasso. Per poi recuperare nella seconda parte.



Addirittura nela scorsa stagione, in più di un'occasione, #cartabianca del martedì sera allo stop orario è stato sotto la percentuale di Politics. Ma non è successo nulla. La stessa cosa non si è verificata per il programma condotto da Semprini che è stato chiuso prima a furor di popolo. Semprini, nonostante avesse tutti i giornalisti Rai contro, a cominciare dal sindacato, ha saputo mettersi a disposizione del direttore di RaiNews Antonio Di Bella ed è ripartito dal turno di notte.



E ora finalmente avrà l'opportunità di prendersi una rivincita. Sugli ascolti e sui denigratori che l'hanno messo alla gogna mediatica. Gli è stata affidata la conduzione di Estate in diretta su Raiuno, il programma del pomeriggio, al fianco di una delle più brave conduttrici della rete ammiraglia di Viale Mazzini, Ingrid Muccitelli. Una coppia destinata a farsi apprezzare dal pubblico a casa.