I giornalisti Rai partecipano ai talk. Ma sugli altri canali

di Marco Castoro

Non c'è soltanto Maria De Filippi che sconfina da Fabio Fazio facendo saltare dalla sedia Milly Carlucci, infuriata perché la sua Raiuno ospita la diretta competitor del sabato sera. In queste serate di maggio abbiamo visto spesso anche i giornalisti Rai essere ospiti di reti concorrenti.



Nello speciale Stasera Italia, lunedì in prima serata su Retequattro, al cospetto del conduttore Giuseppe Brindisi c'erano Francesco Giorgino, uno dei mezzibusti del Tg1 delle 20 e la quirinalista Daniela Vergara. Due volti che non vengono invitati nei talk di Viale Mazzini.



In pratica le due firme di Saxa Rubra hanno contribuito agli ascolti del programma concorrente. Forse alla redazione di Report non avrà fatto molto piacere, visto che era in onda in contemporanea. A La7, a diMartedì, invece era presente Riccardo Iacona, uno dei volti più apprezzati di Raitre. Per parcondicio Giovanni Floris ha invitato pure Mario Giordano di Mediaset.



Ma che cosa sta accadendo negli studi tv? E' scoppiata la pace oppure si gioca a tana libera tutti?

Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:11



