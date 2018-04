Grande Fratello e Amici, la tv dei ragazzi

di Marco Castoro

Del Grande Fratello tutti ne parlano male. Viene etichettato come tv trash, eppure alla fine lo guardano in tanti e per il Biscione diventa una miniera d'oro. Fa il pieno di sponsor, gli ascolti vanno bene, soprattutto quelli commerciali che vedono in alta percentuale il pubblico più giovane. Pensate che all'esordio il target della fascia 15-24 ha raggiunto il 32% di share. Ancora meglio de l'Isola dei Famosi e del Gf Vip, anche loro al di sopra del 30%.



Un ottimo risultato, inferiore soltanto ad Amici, se si tiene in considerazione la fascia di età più giovane. Il talent di Maria De Filippi raggiunge il 36% nel target commerciale 15-24 e addirittura il 37% in quello che va dai 15 ai 19 anni. Dall'emisfero di Maria c'è un altro programma che - a sorpresa - è visto e apprezzato dai più giovani. Si tratta di Uomini e Donne, in cui il target 15-24 anni viaggia intorno a una media share del 28%, mentre in alcune puntate i picchi hanno raggiunto il 41%.



Morale della favola: la De Filippi, i reality e la Champions League in chiaro hanno salvato (e arricchito) le casse del Biscione.

