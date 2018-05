Cara vecchia tv. Tutto casa e famiglia

di Marco Castoro

Peccato che purtroppo non possano tornare in vita i vecchi protagonisti della storia della Tv. Da Enzo Tortora a Corrado, da Alberto Lupo a Mike Bongiorno. Tuttavia i loro programmi sono tornati a vivere anche nella tv di oggi, con ascolti molto soddisfacenti. Il che significa che il pubblico televisivo è over, non c'è dubbio. Sta di fatto che Rischiatutto e La Corrida sono già tornati in onda, con Fabio Fazio e Carlo Conti che hanno cercato il meno possibile di cancellare l'impronta e il carisma di Mike e Corrado, i loro mitici predecessori.



Gli spezzoni di Techetechetè continuano a essere molto amati dal pubblico di Raiuno. Studio 1 di Alberto Lupo (ma anche di Mina con i suoi duetti indimenticabili con Adriano Celentano e Totò) per tornare in video ha scelto la strada della fiction. Di successo anch'essa. Nel prossimo autunno scenderà in campo Antonella Clerici nell'ingrato compito di rinverdire una della trasmissioni storiche della Rai. In sei prime serate condurrà il nuovo Portobello.



Ora invece tocca a Michelle Hunziker portare alla ribalta il vecchio format di Scommettiamo che? ribattezzato per l'occasione Vuoi scommettere? Ad affiancarla ci sarà la primogentita Aurora Ramazzotti. Una tv tutto casa e famiglia. Si salpa il 17 maggio. E a proposito di famiglia, dopo la Hunziker, sempre su Canale 5, andrà in onda la prima puntata del nuovo ciclo de l'Intervista di Maurizio Costanzo. Ospite Romina Power, lei si che di famiglia se ne intende.

Domenica 13 Maggio 2018



