A Raiuno le coppie ballano il valzer

di Marco Castoro

A Raiuno va in onda il gioco delle coppie. O se preferite la fiction "Quando la coppia scoppia". Con un vortice senza precedenti i responsabili della rete ammiraglia stanno rimischiando le carte in vista della prossima mano, quella della nuova stagione. In autunno si stanno per separare Marco Liorni e Francesca Fialdini, Ingrid Muccitelli e Tiberio Timperi.



La Vita in diretta sembra venga affidata a Timperi e la Fialdini, mentre a Liorni spetta il sabato pomeriggio. La Muccitelli condurrà l'Estate in diretta con Gianluca Semprini. Mentre per Unomattina Estate la conduzione spetta a Valentina Bisti e Massimiliano Ossini. La versione autunnale dovrebbe vedere la conferma di Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi, mentre Eleonora Daniele si prenderebbe anche lo spazio di Buono a Sapersi, raddoppiando il tempo in diretta, in quanto Elisa Isoardi andrebbe a condurre la Prova del Cuoco, subentarando ad Antonella Clerici, promossa in prima serata con il redivivo Portobello, il programma di Enzo Tortora, rilanciato da Magnolia.



Coppie a parte, la rete ammiraglia punta anche su due grandi ritorni, Caterina Balivo e Mara Venier. La prima è sicura. Tornerà alle 14 con Detto Fatto che trasloca da Raidue. Mentre per Mara si sta procedendo con il corteggiamento. Certo, lasciare la poltrona così comoda da opinionista Mediaset di Tù sì que vales e L'Isola dei Famosi è una decisione un po' sofferta da prendere.

Martedì 24 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:39



© RIPRODUZIONE RISERVATA