Il tradimento, a tempo debito, è un'arte

di Roberto Gervasi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il 24 luglio 1943, Mussolini andò a Palazzo Venezia per una riunione straordinaria del Gran Consiglio. Questo pomposo consesso non aveva mai deciso nulla, ma l'aria nel Paese era cambiata (eccome era cambiata!). Faceva un caldo madido e sciroccoso, e i gerarchi, tutti rigorosamente in sahariana, volti abbronzati, sudati, inquieti, si affrettavano verso la sala dove si sarebbe svolto il processo del secolo. L'idea era stata di Dino Grandi, già autorevole ministro degli Esteri e galante ambasciatore a Londra. Era convinto...