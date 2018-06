Il sesso non è solo orgasmo, è anche slancio vitale

di Roberto Gervaso

A volte Eloisa si sentiva dimenticata, e proprio da chi mai avrebbe dimenticato. Allora l'assaliva un dubbio, che la macerava fino all'angoscia: era vero amore quello che Abelardo le aveva dichiarato o solo imperiosa, incoercibile passione fisica? A spingerla fra le braccia del filosofo era il cuore, era lo spirito, erano i sensi ardenti e potenti della ricerca di una plenitudine terrestre e di una beatitudine pagana, carnale, non di una sublimazione che, trascinandoti in alto, ti purifica, proiettando il tuo io nell'immensità siderale. Ma ora lui non era più un uomo: la mutilazione non solo lo aveva fatto orribilmente soffrire, ma lo aveva anche segnato e prostrato.



Lui le ripeteva: «Ti appartengo», esortandola a ricordarlo nelle sue preghiere, ma era un possesso virtuoso, platonico, mistico. Le citava in modo ossessivo le Sacre Scritture, ribadendole di averla, sì, desiderata più di quanto convenisse a un teologo, ma solo perché l'amava. Impudicamente con i sensi; candidamente con il cuore. Un distinguo sottile che lo rendeva uomo come gli altri, ad onta di una milizia religiosa che lo vincolava alla più austera ed esemplare delle condotte. L'avere ceduto al sentimento era la sua migliore difesa, la premessa e la condizione del riscatto.



Eloisa non si dava pace. Il castigo subito, nella sua radicalità era tanto più intollerabile quanto più immeritato. Non era stato così efferato come quello abbattutosi sul filosofo, ma la perdita di un amante, dell'amante, era un vulnus fatale. In lui si era annullata, ma senza perdersi. Anzi, trovando se stessa, arricchendosi e dilapidando la propria anima.



Lui, no. Lui era stato ferito - e senza rimedio - nella propria virilità. Il sesso non è solo orgasmo, sfogo: è anche slancio vitale. Soddisfazione, sì, sedazione di un impulso, di una tempesta ormonale, ma al tempo stesso, spinta magari inconscia, verso il cielo, desiderio anelito a penetrarne gli arcani. Insomma, sete di trascendenza.

Ma un altro dubbio assalì Eloisa. Un dubbio che, dopo dolenti e lunghe meditazioni, si volse in certezza: sono sempre le donne la causa della rovina dei grandi uomini. Non fu Eva a far cacciare dal Paradiso terrestre Adamo? Non fu Dalila a consegnare Sansone ai nemici? E Salomone? Non lo rese pazzo la donna cui si era unito? E non fu la moglie di Giobbe a istigarlo alla bestemmia, all'affronto divino?



Ma l'amore, se autentico, ci fa più rimpiangere quel che abbiamo perduto, che piangere ciò che abbiamo fatto. E questo perché ciò che abbiamo fatto è stato, ancora una volta, un dono reciproco. Non dobbiamo mai rimproverarci un atto di altruismo, che è anche un omaggio a chi ci ha messo nelle condizioni di compierlo.

Quanto ai rimpianti, come non avvertirne i morsi? «Il ricordo dei piaceri già gustati raddoppia il desiderio che mi brucia», confidò Eloisa al suo teologo, ormai dedito alla speculazione metafisica e al culto del Redentore.

Sfregiato nell'anima e nel corpo, Abelardo riviveva con la memoria e con la penna la passione che l'aveva travolto e sconvolto. Il ricordo ancora vivo, la nostalgia così struggente che riusciva a dare nuova, fantastica vita alle impagabili estasi, che il tempo, lungi dal consegnare all'oblio, aveva affidato alla memoria vivificatrice.

