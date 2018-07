Seneca: medico dell'anima

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Togliendosi la vita per ordine di Nerone, dopo la scoperta della congiura pisoniana contro l'imperatore, Seneca le oppose il più eroico sugello. Le scene madri, i beaux gestes plutarchiani s'intonavano magnificamente, stavolta anche tragicamente, alla sua fama di saggio, preoccupata forse più del giudizio dei posteri che dei contemporanei. In quel momento supremo, a tu per tu con la Parca Atropo, il vecchio filosofo stoico, fatto appello alle sue doti più alte, le spinse fino all'olocausto. Morì come,...