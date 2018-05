Io, la volpe e la canuzza

di Roberto Gervaso

Io (scusate la presunzione) sono io; la Volpe, Vittoria, mia moglie, più astuta di Ulisse, più autoritaria di Cleopatra, più energica ed energica di una pila atomica; Lola, per gli intimi Lolita, è la nostra inseparabile canuzza, un Jack, anzi una Jacqueline Russel, vivacissima, intelligentissima, affettuosa, dispettosissima. L’amiamo, e ci ama. Non fa un passo senza di noi, e noi , Vittoria ed io, non ci facciamo una confidenza senza renderla partecipe. Dorme con noi, nel nostro letto. O, piuttosto, dormiamo noi nella sua cuccia. Siamo suoi ospiti, e ospiti paganti. È trattata come una principessa, e ci costa come una regina. Una regina di cui siamo i sudditi. Sudditi che non si ribellano mai al suo impagabile dispotismo. Viaggia con noi, sempre con noi.Mia moglie l’ha portata a Miami, e l’ha portata in grembo, e Lola è stata deliziosamente docile. Solo chi ha avuto un cane, e noi ne abbiamo avuti tanti, quasi tutti meticci, può capirci. Un cane va tenuto e mantenuto così, perché il cane è un animale che, non me ne vogliano i venerabili padri gesuiti, santi uomini più di ragione che di cuore, ha un’anima, come esplicita l’etimo.



Un’anima cosmica, forse,ma cosa importa? Un’anima cosmica l’abbiamo anche noi, non immuni da quei sentimenti di odio, vendetta, ferocia che i quattrozampe non conoscono. Tutti dovrebbero avere un cane, tutti dovrebbero avere un animale perché gli animali non sono solo splendidi compagni, che dispensano calore, che ci confortano e, nei momenti difficili, ci sono vicini e ci alleviano le pene dell’esistenza, le sofferenza che la vita ci riserva,ma non ci chiedono nulla in cambio. Nulla se non vicinanza, affetto, riconoscenza per quel che facciamo per loro e per loro facciamo meno di quello che loro fanno per noi. Lola, per gli intimi Lolita, dorme fra me e la Volpe, il musetto ora rivolto a me, ora a Vittoria. E sogna con noi. Noi siamo i suoi padroncini, ma anche i suoi schiavi. Schiavi volontari e felici.



Lei lo sa, lo sente, condivide i nostri umori e i nostri malumori,manifesta la sua gioia e gioisce per la nostra, scodinzolando, saltellando, leccandoci il pollice della mano che noi spontaneamente le porgiamo in segno di devozione per chi ce ne prodiga ecceduta. I meticci, raccolti sulla Salaria, e due trovati in un cassonetto e riportati in vita. I meticci e il dogo argentino, un purosangue che mia moglie aveva avuto in dono dalla madre, ci sono stati per anni vicini. La loro morte è stata un lutto nazionale. Li abbiamo pianti tutti, come si piange chi si ama e chi ci ama. Lo sapete, lettrici e lettori, che ogni anno 700 mila cani vengono abbandonati nelle campagne, nelle periferie delle metropoli, sulle autostrade? Abbandonati da sedicenti padroni, dopo anni e anni di convivenza e confidenza. Padroni che diventano criminali e che io condannerei ai lavori forzati, all’ergastolo. In realtà, non sono abbandoni. Sono delitti. Delitti di cui un popolo civile dovrebbe vergognarsi. Le leggi ci sono, ma chi le fa rispettare? Le pene ci sono, ma chi le commina?Mettiamoci unamano sulla coscienza e se un randagio, famelico e disperato, ci attraversa la strada, soccorriamolo, prendiamolo con noi, ospitiamolo nelle nostre case. Ricordate quel quattrozampe che per sei mesi sopravvisse al suo padroncino, vegliando nella tomba? Lo ricordate? Se lo ricordate, ricordate lemie parole. Ricordatele e fatene tesoro

